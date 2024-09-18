Эксперты назвали меры безопасности при онлайн-продажах

Переход к видеозвонкам с потенциальными клиентами или включение демонстрации экрана при онлайн-продажах может грозить потерей доступа к банковским приложениям, рассказали «Известиям» эксперты по кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии