Полковник ВСУ заявил, что Запад может не дать Украине F-16

Решение западных стран о поставках Украине истребителей F-16 может быть пересмотрено после многочисленных российских ударов по украинским аэродромам, заявил бывший глава пресс-службы Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, 5 июля передает украинский канал «Обозреватель».
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