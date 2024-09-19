CPA Australia видит потенциал в Китае и укрепляет связи с китайскими партнерами

Международная организация CPA Australia заявила, что она с оптимизмом смотрит на потенциал экономического роста Китая и стремится к долгосрочному сотрудничеству с китайскими промышленными игроками, например, к повышению квалификации специалистов в области бухгалтерского учета.
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