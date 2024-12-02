Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Им не правильный адрес дали куда жаловаться. Все эти ООН, ЕС, США уже давно не имеют никакого авторитета для России....Сирия... Террорис...
  • Олег Самойлов
    то верно! С тебя даже анализа мочи и кала взять невозможно! Тут ты прав!Если бы Сталин пр...
  • Мария
    Чем он Вам не угодил? Вреда от него, вроде, нет."Больно, но мы вы...

В Кунцево иноземец похитил 2-х школьников под дулом и вымогал ₽120 тыс, теперь стоит за стеклом и отрицает вину

В Кунцево иноземец похитил 2-х школьников под дулом и вымогал ₽120 тыс, теперь стоит за стеклом и отрицает вину

Avia.pro - СМИ Русский мужик самостоятельно догнал и скрутил борзого иноземного специалиста. Блестящий гражданский арест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatiana Tykhonova
Не надо изобретать велосипед 🚴‍♀️, а лучше надо перенять полностью 💯 опыт по рабочей миграции у стран персидского залива ОАЭ 🇦🇪, Саудовская Аравия 🇸🇦, Катар 🇶🇦!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх