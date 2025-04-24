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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Екатеринбурге родитель избил судью по фигурному катанию, потому что его дочь не попала в призы на турнире

Адонис Мироев решил расквитаться с судьей и тренером Михаилом Слободчиковым за то, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, где Михаил был в составе судей.

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