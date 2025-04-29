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Закон, порядок, государство

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Расчёт самоходного миномёта «Нона – СВК» группировки войск «Центр» уничтожил бронетранспортёр «MaxxPro» ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт самоходного миномёта «Нона – СВК» группировки войск «Центр» уничтожил бронетранспортёр «MaxxPro» ВСУ на Красноармейском направлении

Наведя боевую машину на цель, военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, уничтожив передвигающуюся по открытой местности иностранную бронированную машину противника.

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