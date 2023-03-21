Килиан Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции. Как сообщает L’Equipe, главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам выбрал 24-летнего форварда «ПСЖ» преемником Уго Льориса.
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