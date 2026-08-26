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Возвращение за 100 тысяч фунтов: принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Британию и напугали тихий Котсуолдс

Возвращение за 100 тысяч фунтов: принц Гарри и Меган Маркл прилетели в Британию и напугали тихий Котсуолдс

Разговоры о том, что герцог и герцогиня Сассекские ограничатся громкими заявлениями и останутся в Калифорнии, не подтвердились.

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