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На границе России с Латвией возник транспортный коллапс

На границе России с Латвией возник транспортный коллапс

Водители обречены ждать очереди как минимум две недели, если не принять экстренных мер.Пробка из большегрузов на границе с Россией из Латвии набирает обороты: на пунктах пропуска "Бурачки" и "Убылинка" в Псковской области скопилось рекордное количество грузовиков — 2490 фур.

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