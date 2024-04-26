На границе России с Латвией возник транспортный коллапс

Водители обречены ждать очереди как минимум две недели, если не принять экстренных мер.Пробка из большегрузов на границе с Россией из Латвии набирает обороты: на пунктах пропуска "Бурачки" и "Убылинка" в Псковской области скопилось рекордное количество грузовиков — 2490 фур.