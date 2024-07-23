ВТБ предлагает надбавку для новых вкладчиков

Второй по величине госбанк ВТБ предлагает новым вкладчикам, не хранившим средства в банке ранее, разместить их с надбавкой в 3 процентных пункта к базовой ставке, следует из тарифов кредитной организации.
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