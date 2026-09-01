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FiNE NEWS

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Пашинян оценил встречу с Путиным в Бишкеке как «очень хорошую»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал встречу с президентом России Владимиром Путиным, прошедшую в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, как «очень хорошую».

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