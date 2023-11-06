Мощность Beta RR 430 2023. Диностенд

Двигатель Beta RR 430 имеет очень приятный, дружелюбный характер и хорошо тянет до самой отсечки. На среднем и полном газу он достаточно мощный, чтобы приходилось как следует держаться, но главное, что Beta RR 430 ощущается значительно легче, чем многие 450- и 500-кубовые модели.