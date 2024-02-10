В Госдуме предложили упростить выход на пенсию для многодетных родителей

В Госдуме предложили Минтруду РФ рассмотреть вопрос о снижении требований к страховому стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента для выхода на пенсию многодетных матерей, а также о распространении норм о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов.