США заявили, что Россия готова к переговорам по Украине после выборов в Госдуму

Спецпосланники Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о готовности российской стороны к переговорам по Украине после завершения выборов в Государственную Думу 20 сентября.
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