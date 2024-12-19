11 bit studios отменила разработку Project 8 Польская компания 11 Bit Studios объявила, что с...

11 bit studios отменила разработку Project 8Польская компания 11 Bit Studios объявила, что спустя 5 лет после анонса проекта под кодовым названием Project 8 она все же отменила грядущую игру, на которой потеряла 48,4 миллиона злотых, что в переводе на доллары… источник.