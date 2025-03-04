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Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в феврале

Названы округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки в феврале

Северо-Восточный округ стал лидером в Москве по росту цен на первичном рынке Самое заметное увеличение цен на новостройки в феврале 2025 года зафиксировано на северо-востоке столицы, а снижение — на юге Москвы В феврале 2025 года Северо-Восточный АО возглавил рейтинг столичных округов по темпам роста цен на рынке новостроек, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.

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