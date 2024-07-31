К пересадке готовы: Смольный закупает новые автомобили на 158 млн

Вот и пришло время властям Петербурга обновить автопарк для служебного пользования. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию города, губернатора и депутатов, объявило о закупке новых машин на 158,3 млн рублей.
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