Индонезия: шесть человек погибли и 107 человек были спасены после того, как корабль Virgo Transport 8 с 243 пассажирами затонул в Яванском море недалеко от Банджармасина в провинции Южный Калимантан ранним утром на фоне неблагоприятных погодных условий.
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