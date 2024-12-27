WP: Трамп призвал страны Европы увеличить поддержку Украины

Избранный президент США Дональд Трамп призывает европейские страны увеличить поддержку Украины, намекая на возможное сокращение помощи в области безопасности со стороны США, которые являются главным спонсором Киева.
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