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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Дэпутаты адказалі на пытанні выбаршчыкаў

Дэпутаты адказалі на пытанні выбаршчыкаў

Адзіны дзень прыёму грамадзян дэпутатамі ўсіх узроўняў адбыўся на Бабруйшчыне 11 сакавіка.Падчас яго дэпутаты правялі прыём грамадзян, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб, а таксама прамую тэлефонную лінію.

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