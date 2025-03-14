Дэпутаты адказалі на пытанні выбаршчыкаў

Адзіны дзень прыёму грамадзян дэпутатамі ўсіх узроўняў адбыўся на Бабруйшчыне 11 сакавіка.Падчас яго дэпутаты правялі прыём грамадзян, іх прадстаўнікоў і прадстаўнікоў юрыдычных асоб, а таксама прамую тэлефонную лінію.
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