В Смоленске прошел Кубок России по спортивному программированию

Три дня команды, в том числе смоленская, соревнуются по четырем направлениям за призовой фонд в полмиллиона рублей Финал Кубка России по спортивному программированию проходит в Смоленске - впервые в истории страны.
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