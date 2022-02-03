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Экспортеры региона могут получить индивидуальный стенд на профильной выставке

Экспортеры региона могут получить индивидуальный стенд на профильной выставке

Нацпроект Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» проводит ежегодный конкурсный отбор среди компаний региона на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальными стендами.

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