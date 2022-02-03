Экспортеры региона могут получить индивидуальный стенд на профильной выставке

Нацпроект Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» проводит ежегодный конкурсный отбор среди компаний региона на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальными стендами.
Нацпроект Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» проводит ежегодный конкурсный отбор среди компаний региона на участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с индивидуальными стендами.
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