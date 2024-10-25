Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

Зеленский заявил о выплате украинцам по тысяче гривен на оплату товаров и услуг Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить жителям страны по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.
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