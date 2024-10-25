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Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

Зеленский пообещал украинцам по тысяче гривен. На что предлагают потратить эквивалентную двум тысячам рублей выплату?

Зеленский заявил о выплате украинцам по тысяче гривен на оплату товаров и услуг Президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить жителям страны по тысяче гривен (порядка 2343 рублей) на фоне подготовки государства к зимнему периоду и отопительному сезону.

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