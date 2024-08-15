Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от украинских боевиков села Ивановка в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии