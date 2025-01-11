Спецкран с баржей отправился к севшему на мель танкеру "Волгонефть-239"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. К сбору нефтепродуктов, которые вылились из кормовой части танкера "Волгонефть-239" после крушения в Керченском проливе, подключили специальный плавучий кран с баржей.
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