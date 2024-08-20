Хельмут Марко: RB20 – зверь, укротить которого способен только Ферстаппен

Хельмут Марко: RB20 – зверь, укротить которого способен только ФерстаппенGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что по ходу первой части сезона-2024 чемпионская команда Формулы 1 сделала шаг назад.
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