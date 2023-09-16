В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму с молотка пустили первую собственность украинских олигархов. Торги на общую сумму в 815 миллионов рублей состоялись на днях, проинформировал в Telegram-канале председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.
В Крыму с молотка пустили первую собственность украинских олигархов. Торги на общую сумму в 815 миллионов рублей состоялись на днях, проинформировал в Telegram-канале председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.
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