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В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов

В Крыму с молотка пустили первую собственность украинских олигархов. Торги на общую сумму в 815 миллионов рублей состоялись на днях, проинформировал в Telegram-канале председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов.

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