Reuters: власти Китая призвали автопроизводителей прекратить ценовые войны

В 2023 году в автомобильной отрасли Китая разгорелась ценовая борьба между производителями. BYD предложил значительные скидки на более чем 20 моделей своих автомобилей, что вызвало ответную реакцию со стороны других компаний, таких как Geely и Chery.
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