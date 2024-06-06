Предупреждение из Чехии: Россияне скупают снаряды у западной артиллерийской инициативы из под носа Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов стала источником надежды для Украины.
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Предупреждение из Чехии: Россияне скупают снаряды у западной артиллерийской инициативы из под носа Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов стала источником надежды для Украины.
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