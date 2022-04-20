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Ginetta G32 — малоизвестный спорткар 80-х

Ginetta G32 — малоизвестный спорткар 80-х

За пределами Великобритании Ginetta практически не известна при том, что компания еще с 1958 года выпускает легкие спортивные машины в первую очередь для спорта, а уже потом для энтузиастов, готовых мириться с определенными нюансами… Такой же философии придерживался и Lotus! Но прикол в том, что с течением времени компании Lotus удалось интернационализироваться, превратившись в серьезного и знаменитого автопроизводителя, а вот Ginetta осталась маленькой британской фирмой.

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