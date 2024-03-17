«Барселона» поднялась на 2-е место в Ла Лиге, обойдя «Жирону», и отстает от «Реала» на 8 очков. «Атлетико» опустился на 5-е место

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В матче 29-го тура Ла Лиги «Барселона» в гостях победила «Атлетико» со счетом 3:0. Команда Хави поднялась на 2-ю строчку таблицы Ла Лиги, обойдя «Жирону», уступившую «Хетафе» в этом туре (0:1).