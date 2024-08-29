Строительство нового шестиполосного моста через Москву-реку близится к завершению

Полным ходом идет строительство нового шестиполосного автомобильного моста через Москву-реку, который соединит Филевский парк, Пресненский район и Хорошево-Мневники, а также создаст дополнительный выезд из строящегося Национального космического центра.
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