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Украино-польский «пузырь дружбы» громко лопнул – Владимир Карасев

Украино-польский «пузырь дружбы» громко лопнул – Владимир Карасев

Только 9% поляков видят Украину в составе Евросоюза. И это самый низкий показатель за последнее время.

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