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Два человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

Два человека пострадали при ударах ВСУ по Курской области

За минувшие сутки над территорией Курской области сбили 188 украинских беспилотников различного типа.

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