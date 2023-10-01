Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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BI: провал ВСУ говорит о слабости тактики НАТО в современных войнах

BI: провал ВСУ говорит о слабости тактики НАТО в современных войнах

Военный эксперт Майкл Пек выразил мнение, что неспособность украинских боевиков достичь прогресса на линии боевых действий и эффективно использовать помощь западных стран говорит о слабости тактики НАТО в современных войнах.

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