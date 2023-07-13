Доброе утро, Крым ☀️ Замечательного дня! Пусть все намеченные планы будут выполнены ✔️ Немного о погоде на сегодня👇 В Симферополе +28 и малооблачно В Севастополе +26 и ясно В Евпатории +26 и малооблачно В Джанкое +31 и облачно с прояснениями В Ялте +25 и малооблачно В Алуште +27 и малооблачно В Керчи +28 и малооблачно В Армянске +28 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +29 и малооблачно В Феодосии +27 и ясно В Судаке +26 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.