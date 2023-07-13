Крым 24 Все новости Крыма

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Тупая тавтология от анонима под кичкой "Крым 24 Все новости Крыма". Прежде чем писать, ушлёпок, выплюнь сопли и слюни...❗️«Террористическ...
  • Татьяна Шаблий
    Какие ты знаешь подробности,что  хочешь коммментировать❕Пассажиры, котор...
  • Стас Владов
    Зато Крым всё ещё НАШ!!!... Пока что.... 😃❕Пассажиры, котор...

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым ☀️ Замечательного дня! Пусть все намеченные планы будут выполнены ✔️ Немного о погоде на сегодня👇 В Симферополе +28 и малооблачно В Севастополе +26 и ясно В Евпатории +26 и малооблачно В Джанкое +31 и облачно с прояснениями В Ялте +25 и малооблачно В Алуште +27 и малооблачно В Керчи +28 и малооблачно В Армянске +28 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +29 и малооблачно В Феодосии +27 и ясно В Судаке +26 и ясно А если хотите рассказать о погоде в своём городе или на всём полуострове — присылайте видео нам в чат-бот: @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @k24tv_bot 📱 Мы обязательно опубликуем⚡️ Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх