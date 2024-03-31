В Туле обсудили развитие малого и среднего предпринимательства

28 марта 2024 года под председательством главы городской администрации, члена регионального политсовета «Единой России» Ильи Беспалова состоялось заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству.
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