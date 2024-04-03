Татьяна Строганова: «Перевожу с научного языка на русский»

В Москве состоялась торжественная церемония чествования лауреатов премии «Золотое перо России». В числе удостоенных высшей награды в области журналистики Российской Федерации — пресс-секретарь ректора Южно-Уральского государственного университета Татьяна Строганова.
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