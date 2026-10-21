ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Украинские боевики при бегстве из Тимошевки Запорожской области бросали на позициях карты и телефоны с информацией о маршрутах и пунктах дислокации, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Троха.