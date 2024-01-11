Мужчина на Кубани ограбил магазин одежды: в тюрьме будет самый модный

Таким образом, ему удалось украсть товаров на сумму более 30 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы.
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