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Мужчина на Кубани ограбил магазин одежды: в тюрьме будет самый модный

Мужчина на Кубани ограбил магазин одежды: в тюрьме будет самый модный

Таким образом, ему удалось украсть товаров на сумму более 30 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде до двух лет лишения свободы.

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