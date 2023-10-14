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Мобилизация «на чужбине»: наемники ВСУ из Израиля попали под призыв

Мобилизация «на чужбине»: наемники ВСУ из Израиля попали под призыв

Мобилизация «на чужбине»: наемники ВСУ из Израиля попали под призыв Евгения КомароваИзраиль, поднимая тревогу по поводу военных действий на Ближнем Востоке, объявил мобилизацию, к которой могут быть привлечены не только израильские резервисты, но и сотни иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины.

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