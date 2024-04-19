Провокация века: как персы уделали евреев

Уверен, что весь мир с интересом рассматривает то, что произошло в апреле там, на Ближнем Востоке. То действие, которое начало разворачиваться, не может не напрячь многих, потому что в какую сторону его не качни, а результат будет один: увеличение цен на нефть и газ.
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