Провокация века: как персы уделали евреев

Уверен, что весь мир с интересом рассматривает то, что произошло в апреле там, на Ближнем Востоке. То действие, которое начало разворачиваться, не может не напрячь многих, потому что в какую сторону его не качни, а результат будет один: увеличение цен на нефть и газ.