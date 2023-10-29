Уволенный за русский язык таксист-киевлянин обратился к украинцам

лл

лина любимцева

Да Киев ВСЕГДА был русскоязычным. Из Киева сделали столицу какой-то Украины, вывешивали там названия "вулыць" на украинском, а НАРОД ВСЕ РАВНО РАЗГОВАРИВАЛ ПО-РУССКИ!!! Так было еще в 1963 году, когда я впервые побывала в Киеве... И в Киеве жили замечательные, приветливые и доброжелательные люди... ЧТО НАТВОРИЛИ ЖЫДО-БАНДЭРОЦЫ ПРОКЛЯТЫЕ!!... ЧОКНУТЫЕ!!!... Ай-яй-яй... что творится...