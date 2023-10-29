Русская весна
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Русская весна

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Уволенный за русский язык таксист-киевлянин обратился к украинцам

Уволенный за русский язык таксист-киевлянин обратился к украинцам

Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видеообращение с благодарностью за поддержу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да Киев ВСЕГДА был русскоязычным. Из Киева сделали столицу какой-то  Украины,  вывешивали там названия &quot;вулыць&quot; на украинском, а НАРОД ВСЕ РАВНО РАЗГОВАРИВАЛ ПО-РУССКИ!!! Так было еще в 1963 году, когда я  впервые побывала в Киеве... И в Киеве жили замечательные, приветливые и доброжелательные люди... ЧТО НАТВОРИЛИ ЖЫДО-БАНДЭРОЦЫ ПРОКЛЯТЫЕ!!... ЧОКНУТЫЕ!!!... Ай-яй-яй... что творится...
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