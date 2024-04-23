Светлана Мусарская: «Больше половины вопросов нижегородцев решаются на стадии обращения в call-центр МФЦ региона»

Больше половины вопросов нижегородцев решается на стадии обращения в call-центр МФЦ региона. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.