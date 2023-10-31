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MDPI: ученые назвали продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

MDPI: ученые назвали продукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний

Потребление жирной рыбы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это выяснили сотрудники Северо-западного университета в Соединенных Штатах, а также их коллеги из Павийского университета в Италии, передает журнал MDPI.

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