«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Как стало известно «СЭ», калининградский клуб не намерен обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, полученную за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).