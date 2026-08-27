«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Как стало известно «СЭ», калининградский клуб не намерен обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, полученную за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
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