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Без демонстрации, но на природе: как в Краснодаре встречают Первомай!

Без демонстрации, но на природе: как в Краснодаре встречают Первомай!

В Краснодаре активно готовятся к празднованию Дня весны и труда. В этом году город отказался от традиционных митингов и шествий: вместо этого жителей и туристов приглашают на разнообразные культурные и развлекательные события, которые состоятся в городских парках.

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