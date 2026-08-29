В селе под Орлом произошло историческое событие

Впервые за многие десятилетия в древнем руинированном Успенском храме села Шеино Мценского района совершена литургия.
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