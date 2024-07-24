В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

В районе Фолклендских островов затонуло норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia. Согласно сообщению испанского агентства EFE, в результате крушения погибло не менее восьми человек, передает РИА Новости.
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