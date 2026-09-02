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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро об уходе Месси из сборной: «Мне очень грустно. Это была ожидаемая новость, но когда она стала правдой... Я сохраню то, что он мне дал, и постараюсь передать это дальше»

Нападающий « Интера » и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался об уходе  Лионеля Месси из национальной команды.

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